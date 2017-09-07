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Даниил Потиханов из Пензы в составе сборной России примет участие в ЧЕ по регби

08:55 | 07.09.2017 | Спорт

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Пенза, 7 сентября 2017. PenzaNews. Воспитанник центра спортивной подготовки Пензенской области Даниил Потиханов в составе сборной России по регби-7 (U18) примет участие в чемпионате Европы, который пройдет 9 и 10 сентября в немецком городе Гейдельберг.

Даниил Потиханов из Пензы в составе сборной России примет участие в ЧЕ по регби. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Главный тренер сборной России по регби-7 (U18) Анатолий Левченко по итогам тренировочного мероприятия отобрал на этот старт 12 игроков.

Так, в состав сборной вошли Дмитрий Бобров и Илья Чернышов из Липецка, Александр Матвеев, Тимур Маслов, Ефим Рябищук и Никита Барышников из Красноярска, Александр Никитин и Сергей Толмачев из Курска, Даниил Потиханов из Пензы, Руслан Криволап, Анатолий Скоков и Евгений Сорокин из Краснодара,

В чемпионате Европы по регби-7 (U18) примет участие 16 команд. Турнир начнется с группового этапа. Сборная России попала в группу С, где ее соперниками станут сборные Португалии, Уэльса и Израиля.
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