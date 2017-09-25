В Пензе второй раз прошел «Кросс ГТО» Спорт

Пенза, 25 сентября 2017. PenzaNews. Спортивная акция «Кросс ГТО» во второй раз прошла на площади перед пензенским областным драматическим театром имени А.В. Луначарского в минувшее воскресенье, 24 сентября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Перед началом состязаний к собравшимся обратился первый заместитель министра физической культуры и спорта Владимир Жучков, который отметил, что в Пензе широкое распространение получили занятия функциональным многоборьем.

«В отличие от предыдущего фитнес-кросса здесь собрались настоящие спортсмены. Кроме элементов ГТО вы включили очень сложные физические упражнения», — отметил он.

Владимир Жучков поблагодарил присутствующих за то, что они своим примером привлекают окружающих к спорту.

«На сегодняшний день уже 23 тыс. жителей Пензенской области приняли участие в выполнении комплекса ГТО в этом году, 25 тыс. приняли в прошлом году. Движение ширится и все это только во благо нас с вами», — пояснил он.

Читайте также

Команда ИА «PenzaNews» стала серебряным призером «Кросса ГТО»

Все участники «Кросса ГТО» предварительно прошли инструктаж, после чего под руководством инструктора Ирины Лукашиной была проведена общая разминка, к которой пригласили присоединиться прохожих.

Затем спортсмены перешли к прохождению испытаний. В течение пяти минут им нужно было выполнить челночный бег, подтягивания или отжимания, мах гирей, берпи, поднимание туловища, прыжки на тумбу и бег с гирями.

Испытания оказались для некоторых участников слишком сложными: не рассчитав свои силы, они не смогли выполнить задания за отведенное время.