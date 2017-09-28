В Пензу прибыли первые участники Спартакиады пенсионеров России Спорт Пенза, 28 сентября 2017. PenzaNews. Команды Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Магаданской области прибыли в Пензу для участия в IV Спартакиаде пенсионеров России в минувшую среду, 27 сентября. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Их хлебом и солью встретили студенты и преподаватели пензенского колледжа искусств, одетые в народные костюмы. Торжественное театрализованное открытие IV Спартакиады пенсионеров России пройдет во дворце спорта «Буртасы» в предстоящую пятницу, 29 сентября. Соревнования пройдут в шести дисциплинах: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, комбинированная эстафета. Турниры будут организованы во дворце спорта «Буртасы» и на площади около спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена». Нашли ошибку в тексте?

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