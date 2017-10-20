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В Пензе «Дизелист» по буллитам обыграл «Белгород»

08:48 | 20.10.2017 | Спорт

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Пенза, 20 октября 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизелист» одержал победу над командой «Белгород» в домашнем матче первенства Национальной молодежной хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов, состоявшемся в минувший четверг, 19 октября.

В Пензе «Дизелист» по буллитам обыграл «Белгород»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На 4-й минуте встречи счет открыл Никита Пушенко из пензенской команды, на что «Белгород» смог ответить буквально за несколько секунд до окончания матча — точным ударом отличился Иван Данилов.

Так как победителя не удалось выявить в основное время игры, был назначен овертайм, в котором ни одна из команд не смогла забросить шайбу.

В серии буллитов сильнее оказались игроки «Дизелиста». Финальный свисток зафиксировал победу пензенской команды со счетом 2:1.

Следующую встречу «Дизелист» проведет с «Брянском» на выезде в субботу, 28 октября.
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