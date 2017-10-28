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В Пензе подвели итоги соревнований по самбо среди полицейских

11:33 | 28.10.2017 | Спорт

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Пенза, 28 октября 2017. PenzaNews. Итоги соревнований по самбо среди сотрудников управления МВД России подвели в Пензенской области.

В Пензе подвели итоги соревнований по самбо среди полицейских

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Всего в них приняли участие 120 спортсменов из различных подразделений полиции Пензенской области.

Соревнования проходили в течение двух дней: в первый полицейские демонстрировали боевые приемы борьбы, а во второй ― определяли сильнейших на борцовском ковре.

По итогам соревнований в личном зачете лучшими в своих весовых категориях стали представители отдела полиции №4 УМВД России по городу Пензе Руслан Янбулатов, Дмитрий Красовский и Николай Дианов, ОМВД России по Мокшанскому району Алексей Пахомов и Павел Щеглов, управления по работе с личным составом регионального УМВД Максим Курочкин и управления МВД России по Пензе Александр Ермолаев.

В командном первенстве в первой группе лучшими стали сборные отдела полиции №4 УМВД России по городу Пензе, управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД и отдела полиции №3 по городу Пензе.

Во второй группе победили команды отделов МВД России по Мокшанскому и Кузнецкому району, а также и отделения полиции Камешкирского района, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
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