В Пензе усилят контроль за реконструкцией стадиона «Зенит» Спорт

Пенза, 30 октября 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил ответственным лицам усилить контроль за реконструкцией стадиона «Зенит», который планируется использовать в качестве тренировочной площадки для одной из команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года.

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«Реконструкция стадиона, которая сейчас ведется в соответствие с графиком, завершается. Остались последние штрихи. Мы должны на этом этапе усилить контроль за качеством выполняемых работ. Времени что-то переделывать у нас не будет», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в понедельник, 30 октября.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в ходе него были затронуты проблемные вопросы, связанные с завершением работ по реконструкции стадиона и благоустройством прилегающих территорий.

Кроме того, были скорректированы объемы работ, которые необходимо выполнить к конкретным срокам, а также определены ответственные лица, курирующие отдельные направления.