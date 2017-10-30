15:24:10 Понедельник, 30 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензе усилят контроль за реконструкцией стадиона «Зенит»

12:20 | 30.10.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 30 октября 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил ответственным лицам усилить контроль за реконструкцией стадиона «Зенит», который планируется использовать в качестве тренировочной площадки для одной из команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года.

В Пензе усилят контроль за реконструкцией стадиона «Зенит»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Реконструкция стадиона, которая сейчас ведется в соответствие с графиком, завершается. Остались последние штрихи. Мы должны на этом этапе усилить контроль за качеством выполняемых работ. Времени что-то переделывать у нас не будет», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в понедельник, 30 октября.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в ходе него были затронуты проблемные вопросы, связанные с завершением работ по реконструкции стадиона и благоустройством прилегающих территорий.

Кроме того, были скорректированы объемы работ, которые необходимо выполнить к конкретным срокам, а также определены ответственные лица, курирующие отдельные направления.
Актуальное
Читайте также
Пензенский «Театр на обочине» откроет всероссийский фестиваль в Ульяновске В Пензенской области начальник территориального отдела Роспотребнадзора получил выговор
В Земетчино подросток госпитализирован после ДТП Георгий Камнев примет участие в праздновании 100-летия революции в Санкт-Петербурге
Пензенский «Дизелист» дважды на выезде обыграл «Брянск» В Пензе по факту гибели выпавшей из окна женщины организована проверка
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама