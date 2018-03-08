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Пензенский «Дизелист» вышел в полуфинал чемпионата НМХЛ

10:35 | 08.03.2018 | Спорт

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Пенза, 8 марта 2018. PenzaNews. Пензенская команда «Дизелист» одержала победу над «Брянском» со счетом 4:2 в третьем матче плей-офф чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги, которая состоялась на выезде вечером в среду, 7 марта.

Пензенский «Дизелист» вышел в полуфинал чемпионата НМХЛ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Счет встречи на третьей минуте открыл нападающий «Дизелиста» Кирилл Кокшин, а уже спустя 5 минут вторую шайбу в ворота соперников забросил Даниил Савунов.

Затем на 35-й минуте игроку «Брянска» Айнуру Файзрахманову удалось забить первый гол пензенской команде, однако почти сразу же на него ответил Данила Попов. Спустя пять минут Тимур Мирзабалаев забросил вторую шайбу «Дизелисту» — 3:2.

Заключительный гол на свой счет записал форвард Наиль Кантеев. Он сделал это за пять минут до конца третьего периода.

Таким образом, после третьей победной игры пензенская команда вышла в полуфинал, а «Брянск» выбыл из борьбы. Соперник «Дизелиста» по полуфиналу пока не определился.
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