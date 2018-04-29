Гимнастка Алия Мустафина развелась с бобслеистом Алексеем Зайцевым Спорт

Пенза, 29 апреля 2018. PenzaNews. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина, выступающая за Пензенскую область параллельным зачетом, сообщила о разводе с бобслеистом Алексеем Зайцевым, с которым они поженились в ноябре 2016 года.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Дорогие подписчики, я бы очень хотела, чтобы всю важную информацию вы получали от меня лично. Поэтому хочу вам сообщить, что месяц назад я развелась. Чтобы у вас не возникало вопросов и лишних домыслов, сразу постараюсь их закрыть. Причины как таковой нет, просто бывший муж оказался не моим человеком. Претензий у нас тоже нет друг к другу», — написала спортсменка с своем аккаунте в Instagram.

Алия Мустафина отметила, что очень любит свою дочь Алису и благодарна бывшему супругу за совместного ребенка.

«И попрошу эту тему больше не поднимать», — добавила она.