Денис Аблязин завоевал два «золота» на чемпионате Европы Спорт

Польша, 15 апреля 2019. PenzaNews. Пензенский гимнаст Денис Аблязин завоевал две золотые медали на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в польском городе Щецине.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, в заключительный день соревнований, 14 апреля, он стал лучшим в опорном прыжке, показав в финале результат 14,950 балла.

Днем ранее, 13 апреля, Денис Аблязин занял первое место в упражнении на кольцах. Его выступление судьи оценили в 14,966 балла. Такой же результат показал итальянец Марко Лодадио [Marco Lodadio], уступивший пензенскому гимнасту по дополнительным показателям.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин и женщин проходил в Польше с 10 по 14 апреля.

Денис Аблязин является чемпионом мира в вольных упражнениях 2014 года. Он трижды становился серебряным олимпийским призером, дважды — бронзовым.