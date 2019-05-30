На площади в центре Пензы 1 июня пройдет массовая зарядка Спорт

Пенза, 30 мая 2019. PenzaNews. Массовая зарядка пройдет на площади Ленина в Пензе в предстоящую субботу, 1 июня.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно данным в аккаунте акции в Instagram, на площади будет установлена сцена и аппаратура, первым 100 участникам вручат футболки с символикой акции.

Зарядка будет проходить под руководством профессионального тренера.

Ожидается, что к акции присоединятся около 250 человек.

Впервые спортивное мероприятие в рамках проекта «Зарядка РФ» состоялась в августе 2018 года на главной площади Краснодара, после чего зарядка стала проводиться в городе регулярно. За это время к ней присоединились почти 4,5 тыс. человек.

С 2019 года проект был распространен на другие города. Так, в ближайшее время к ней присоединятся Уфа, Сочи и Пенза.