Судьи из регионов ПФО приехали в Пензу на чемпионат по мини-футболу Спорт

Пенза, 3 октября 2019. PenzaNews. Чемпионат по мини-футболу среди судей Приволжского федерального округа, стартовавший в Пензе 3 октября, объединил команды из 13 регионов ПФО.

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба Минспорта Пензенской области, помимо хозяев площадки, в борьбу за победу вступили представители Кировской, Нижегородской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Татарстана, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Башкирии, Марий Эл и Пермского края.

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Церемония открытия турнира состоялась во дворце спорта «Буртасы».

Лучшие команды будут выявлены по результатам матчей, которые пройдут в физкультурно-оздоровительных комплексах «Спутник» и ПГУАС.

По данным пресс-службы правительства Пензенской области, чемпионат по мини-футболу среди судей Приволжского федерального округа проводится с 2007 года. Первый турнир принимала в Чувашия.

Представители Пензенской области участвуют в соревнованиях с 2012 года.