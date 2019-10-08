Пензенский гимнаст Денис Аблязин поборется за две медали чемпионата мира Спорт

Пенза, 8 октября 2019. PenzaNews. Денис Аблязин из Пензы будет претендовать на две медали чемпионата мира по спортивной гимнастике в Штутгарте — в личных и командных соревнованиях.

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Атлет, традиционно выполняющий два вида программы, в квалификации успешно показал себя на кольцах. Аблязин набрал 14,600 балла при базовой сложности 6,1, что позволило ему расположиться на шестом месте турнирной таблицы.

Лидирует Ибрагим Чолак (Ibrahim Colak) из Турции, у него 14,858 балла. На втором месте — представитель Бразилии Артур Занетти (Arthur Zanetti) с 14,700 балла. Замыкает тройку сильнейших француз Самир Аит Саид (Samir Ait Said), у которого 14,700 балла при более низкой оценке за исполнение.

В опорном прыжке Денис Аблязин остался далеко за пределами восьмерки. С результатом 14,366 балла он расположился на 42 месте.

Лучший результат квалификации в этом виде показал кореец Хак Сон Ян (Hakseon Yang) — 15,300 балла. 0,167 балла ему уступил россиянин Артур Далалоян. На третьей строчке протокола расположился представитель Гонконга Вай Хун Шек (Wai Hung Shek) с оценкой 14,966 балла.

За медали в вольных упражнениях от России поборются Никита Нагорный и Артур Далалоян. В финал на коне с восьмого места прошел Давид Белявский.

В упражнениях на брусьях Никита Нагорный и Артур Далалоян только в резерве. Последний прошел в финал упражнений на перекладине, а воспитанник ростовской школы вновь остался в запасе.

Эти же два спортсмена прошли в финал многоборья. Артур Далалоян, являющийся действующим чемпионом мира в данном виде, занимает второе промежуточное место и уступает соотечественнику Никите Нагорному меньше балла.

Мужская сборная квалифицировалась в финал с первого места. Она заработала 259,928 балла и оторвалась почти на 1,6 балла от китайцев, у которых 258,354. Третье место заняла команда Японии, у которой 258,026 балла.

Также в финал прошли представители Украины — 253,528 балла, Великобритании — 252,409, Швейцарии — 251,400, США — 250,359 и Тайваня — 250,093.

Награды в командных соревнованиях будут разыграны в среду, 9 октября.