Капитан пензенского «Дизеля» Денис Бельский решил завершить карьеру хоккеиста Спорт

Пенза, 20 июля 2020. PenzaNews. 37-летний защитник и капитан пензенского хоккейного клуба «Дизель» Денис Бельский решил завершить профессиональную карьеру.

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Контракт со спортсменом расторгнут.

«Прошлый сезон провел неплохо, но многочисленные травмы, полученные за годы карьеры, берут свое, начинают беспокоить все больше. Долго думал на эту тему и в итоге решил, что пришло время повесить коньки на гвоздь. Все-таки постоянные переезды на матчи в дальние регионы — большая нагрузка на организм, которую выносить становится все тяжелее», — прокомментировал Денис Бельский свой уход из клуба.

Спортсмен, который провел за «Дизелист» и «Дизель» 16 сезонов, подчеркнул, что пензенский клуб навсегда останется для него родным.

Говоря о планах на будущее, хоккеист сообщил, что в первую очередь планирует отдохнуть.

«Все-таки, будучи игроком, я даже в отпуске не забрасывал тренировки, занимался индивидуально. Настало время немножко расслабиться», — цитирует Дениса Бельского пресс-служба «Дизеля».

Денис Бельский — воспитанник пензенского хоккея. В желто-синем свитере дебютировал еще в конце 1990-х годов. С тех пор покидал Пензу редко и ненадолго, проведя большую часть карьеры в «Дизеле».

В сезоне 2019–2020 годов спортсмен преодолел отметку в 600 игр за клуб в официальных матчах. В минувшем сезоне на его счету было 56 матчей и 14 очков (3 шайбы и 11 передач). Коэффициент полезности составил +10.