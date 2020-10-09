Wink, More.tv и «Спорт-экспресс» будут транслировать матчи чемпионата Бразилии по футболу Спорт

Пенза, 9 октября 2020. PenzaNews. Любители футбола смогут в ближайшие четыре года смотреть матчи чемпионата Бразилии с помощью видеосервисов Wink, More.tv и на портале «Спорт-экспресс» благодаря тому, что компания «Медиа-Телеком» — совместное предприятие «Национальной медиа группы» и «Ростелекома» — стала эксклюзивным дистрибьютором медиаправ на трансляцию данных соревнований на территории России и 14 стран ближнего зарубежья. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

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«Чемпионат Бразилии по футболу проходит по системе «весна-осень». 20 ведущих клубов страны соревнуются за звание чемпиона. Клуб встречается с каждым соперником два раза за сезон — на домашнем стадионе и в гостях, в общей сложности проводя 38 игр. Команды распределяются в турнирной таблице по общему количеству очков, победам, разнице мячей и забитым голам. В конце каждого сезона клуб с наибольшим количеством очков становится чемпионом», — напомнили в компании.

В пензенском филиале уточнили, что первый матч — игру команд «Васко да Гама» и «Фламенго» — можно будет посмотреть уже в субботу, 10 октября.

Как отметил директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим, в Бразилии футбол — больше, чем спорт, и чемпионат страны всегда проходит непредсказуемо.

«Теперь у российских зрителей и пользователей видеосервиса Wink есть возможность наблюдать за рождением новых легенд футбола с отличным качеством телевизионной трансляции», — сказал он.

В 2018 году компания «Медиа-Телеком» приобрела эксклюзивные права на показ турниров Ultimate Fighting Championship (UFC), а в 2019-м запустила тематический канал UFC ТВ. Он был отмечен премиями «Золотой луч» и «Большая цифра» в номинации «Лучший спортивный телеканал».