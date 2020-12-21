Нападающий пензенского «Дизеля» Александр Денежкин перейдет в «Буран» Спорт

Пенза, 21 декабря 2020. PenzaNews. Нападающий пензенского «Дизеля» Александр Денежкин перейдет в воронежский «Буран» в обмен на денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Дизель».

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Спортсмен является воспитанником московской школы хоккея. Начинал выступать в детских командах «Динамо», затем — ЦСКА.

На взрослом уровне играл за московские «Крылья Советов», красноярский «Сокол», «СКА-Карелия» из Кондопоги, санкт-петербургское «Динамо», ХК «Рязань» и тольяттинскую «Ладу» в ВХЛ. Также на его счету 38 матчей в КХЛ за столичный «Спартак» и подольский «Витязь».

За «Дизель» в текущем сезоне провел 15 матчей, в которых набрал 6 очков (2 гола и 4 передачи). Коэффициент полезности составил +1.