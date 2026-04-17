Двое жителей Пензенской области предстанут перед судом по обвинению в организации незаконной миграции

Пенза, 17 апреля 2026. PenzaNews. Двое жителей Пензенской области предстанут перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

«Установлено, что обвиняемые, действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, путем изготовления и предоставления в правоохранительные органы уведомлений об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности, содержащих заведомо ложные сведения, создали условия для незаконного пребывания последних на территории Пензенской области сверх срока, установленного законодательством Российской Федерации», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.