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Пензенским аграриям разъяснят механизм получения льготных кредитов

09:29 | 05.03.2017 | АПК

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Пенза, 5 марта 2017. PenzaNews. Семинар, направленный на разъяснение механизма получения кредита на развитие АПК, будет организован для представителей малых форм хозяйствования на базе Пензенского государственного аграрного университета в предстоящий понедельник, 6 марта.

Пензенским аграриям разъяснят механизм получения льготных кредитов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В обучающем мероприятии примут участие представители банковских структур, которые дадут пояснения по наиболее чаще встречающимся ошибкам при подготовке документов. Особое внимание будет уделено вопросам представления льготных кредитов для малых форм хозяйствования», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что запланирован целый ряд кустовых семинаров для малых форм хозяйствования по вопросам кредитования с привлечением специалистов регионального Минсельхоза и банковских структур.
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