Пензенским аграриям разъяснят механизм получения льготных кредитов АПК

Пенза, 5 марта 2017. PenzaNews. Семинар, направленный на разъяснение механизма получения кредита на развитие АПК, будет организован для представителей малых форм хозяйствования на базе Пензенского государственного аграрного университета в предстоящий понедельник, 6 марта.

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«В обучающем мероприятии примут участие представители банковских структур, которые дадут пояснения по наиболее чаще встречающимся ошибкам при подготовке документов. Особое внимание будет уделено вопросам представления льготных кредитов для малых форм хозяйствования», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что запланирован целый ряд кустовых семинаров для малых форм хозяйствования по вопросам кредитования с привлечением специалистов регионального Минсельхоза и банковских структур.