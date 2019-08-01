Более половины произведенного в Пензенской области молока приходится на личные хозяйства АПК

Пенза, 1 августа 2019. PenzaNews. Около 51% произведенного в Пензенской области с января по июнь 2019 года молока приходится на долю хозяйств и фермеров, при этом за аналогичный период 2018-го этот показатель составлял менее 49%. Об этом говорится в докладе о социально-экономическом положении региона за I полугодие.

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Согласно представленным данным, в хозяйствах всех категорий в первой половине 2019 года произведено 172 тыс. 642 тонны молока. Это примерно на 1% меньше, чем за январь-июнь 2018-го.

Объемы производства мяса увеличились до 184 тыс. 426 тонн, рост — 24,5%. На долю хозяйств населения и фермеров приходится около 7%.

Яиц в Пензенской области произведено 133 млн. 880 тыс. штук, что на 6% меньше, чем в первой воловине 2018 года. Доля хозяйств населения и фермеров составляет почти 50%.