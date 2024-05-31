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В Пензенской области яровой сев проведен на площади более 1 млн. га

10:24 | 31.05.2024 | АПК

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Пенза, 31 мая 2024. PenzaNews. Яровой сев в Пензенской области проведен на площади 1 млн. 78 тыс. га, что составляет 100% от плана. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства сельского хозяйства региона.

В Пензенской области яровой сев проведен на площади более 1 млн. га. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Яровые зерновые и зернобобовые культуры размещены на площади 477 тыс. га (101% от плана)», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что яровая пшеница посеяна на площади 255,4 тыс. га, ячмень — 109,2 тыс. га, горох — 30,7 тыс. га, кукуруза на зерно — 33,1 тыс. га.

«Технические культуры посеяны на площади 524 тыс. га», — добавляется в сообщении.

Из него следует, что сахарная свекла посеяна на площади 62 тыс. га, подсолнечник — 280 тыс. га, яровой рапс — 16,1 тыс. га, соя — 118,7 тыс. га.

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