В Лопатинском районе возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма Криминал

Пенза, 26 декабря 2016. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ « Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма» возбуждено в отношении 20-летнего жителя Лопатинского района Пензенской области.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, с июня по октябрь 2016 года подозреваемый, используя Интернет, на своих страницах в социальной сети, доступ к просмотру которых имеет неограниченный круг пользователей, разместил файлы с текстовыми записями и графическими изображениями, содержащие публичные призывы, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам отношения к религии и социальной группе, а также слова и высказывания, оправдывающие терроризм и иную террористическую деятельность», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она добавила, что в настоящее время проводятся действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.