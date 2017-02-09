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Случайно убивший знакомого житель Колышлейского района не смог обжаловать приговор

12:21 | 09.02.2017 | Криминал

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Пенза, 9 февраля 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор Колышлейского районного суда, которым Алексей Самышин признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Случайно убивший знакомого житель Колышлейского района не смог обжаловать приговор

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«1 июня 2016 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина находился у знакомой в деревне Названовка. В ходе распития спиртных напитков между ним и другим гостем произошла ссора. Алексей Самышин нанес ему многочисленные удары руками. От полученной травмы головы мужчина 1965 года рождения скончался 10 июня», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь пензенского облсуда Наталья Быченскова.

Она уточнила, что, по словам Алексея Самышина, второй гость стал ревновать его к хозяйке дома, из-за этого между ними произошла ссора, он избил мужчину, потом они еще выпили, и осужденный ушел.

«Суд учел, что Алексей Самышин уже привлекался к уголовной ответственности, поэтому по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — добавила собеседница агентства.
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