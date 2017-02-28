Рядом с местом обнаружения тела школьника в Сурске велось видеонаблюдение Криминал

Пенза, 28 февраля 2017. PenzaNews. Камера видеонаблюдения установлена на здании магазина, расположенного на улице Полевой в городе Сурске Пензенской области, вблизи которого накануне вечером было обнаружено тело 10-летнего школьника, возвращавшегося от репетитора. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила глава администрации города Альфия Юмаева во вторник, 28 февраля.

Фото: Penza.sledcom.ru

«Была камера [на магазине]», — сказала собеседница агентства, пояснив, что по вечерам здесь включают наружное освещение, поэтому не исключено, что злоумышленник попал в объектив.

По словам Альфии Юмаевой, в темное время суток в этой части города обычно немноголюдно, так как магазин на улице Полевой уже закрыт, а смена на фабрике, где работают многие жители, заканчивается в 22.00.

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«У нас маленький городок. В основном, более молодые семьи на заработках в Москве или Пензе. Основная часть — это пенсионеры, студенты, ученики», — отметила глава администрации Сурска.

Она уточнила, что тело мальчика обнаружил местный житель, чистивший снег.

«Случайно его увидел человек, потому что этот магазин находится около многоэтажки», — сказала собеседница агентства, добавив, что мужчина сразу же вызвал скорую помощь и полицию.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 10-летний ученик 4 класса основной общеобразовательной школы города Сурска Городищенского района Пензенской области был убит 27 февраля, когда он возвращался от репетитора.

Тело ребенка около магазина на улице Полевой вечером обнаружил местный житель.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство». Создана следственно-оперативная группа, в которую в том числе вошли наиболее опытные специалисты регионального управления СКР. Назначен ряд судебных экспертиз.

На причастность к совершению преступления проверяют нескольких местных жителей.

Случившееся стало трагедией для жителей города Сурска с населением менее 7 тыс. человек.

Убитый мальчик был единственным ребенком в семье.