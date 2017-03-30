В Пензе возбуждено дело о поджоге участкового пункта полиции Криминал

Пенза, 30 марта 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Пензы 1989 года рождения, который подозревается в поджоге участкового пункта полиции на улице Дружбы.

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«Установлено, что данный гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял из дома пластиковую бутылку с бензином объемом 1,5 литра и направился к участковому пункту. Там его заметил участковый, который предложил пройти в помещение опорного пункта для составления административного материала за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области в четверг, 30 марта.

В ведомстве уточнили, что на обращение сотрудника полиции мужчина отреагировал неадекватно.

«Находясь на улице, он выплеснул бензин из бутылки на стену и дверь участкового пункта и зажигалкой поджег жидкость. Дальнейшие действия злоумышленника были пресечены участковым, который сообщил о случившемся в дежурную часть. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа», — добавили в полиции.

В управлении отметили, что в результате действий злоумышленника стена и дверь участкового пункта полиции получили незначительные повреждения.

«Причины своего поступка гражданин пояснить не смог. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке», — резюмировали в пресс-службе.