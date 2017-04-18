Осужден бывший начальник отдела военкомата Пензенской области Криминал

Сердобск, 18 апреля 2017. PenzaNews. Бывший начальник отдела военного комиссариата Пензенской области по Колышлейскому, Малосердобинскому, Сердобскому районам и Сердобску приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за мошенничество.

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«2 июня 2015 года к нему обратился отец офицера запаса с вопросом, связанным с разъяснением порядка восстановления сына на военную службу по контракту на офицерскую должность», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Сердобского городского суда.

Он пояснил, что злоумышленник, не имея соответствующих полномочий, предложил передать ему денежные средства за содействие.

«Судом установлено, что потерпевший передал начальнику отдела военного комиссариата 350 тыс. рублей. При этом последний путем обмана стал сообщать сведения о якобы принимаемых им мерах и наличии у него связей, которые позволят восстановить молодого человека на офицерскую должность и тем самым организовать его призыв на военную службу по контракту», — отметил представитель суда.

По его словам, мужчина свою вину не признал.

«В пользу потерпевшего будет взыскано 350 тыс. рублей. Осужденный взят под стражу в зале судебного заседания. Приговор не вступил в законную силу», — сказал он.