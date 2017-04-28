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Жителя Пензы осудили за попытку дать взятку полицейскому на трассе под Саратовом

13:00 | 28.04.2017 | Криминал

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Пенза, 28 апреля 2017. PenzaNews. 30-летний житель Пензы, который, пытаясь уйти от наказания, предложил деньги полицейскому, признан судом виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу.

Жителя Пензы осудили за попытку дать взятку полицейскому на трассе под Саратовом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что 3 марта 2017 года около 9.00 мужчина, находясь в помещении стационарного поста ДПС, расположенного у села Пристанного, передал сотруднику полиции в качестве взятки 20 тыс. рублей. Вознаграждение предназначалось за сокрытие сведений о незаконной перевозке табачной продукции без соответствующих акцизных марок», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Саратовской области.

В ведомстве отметили, что полицейский от взятки отказался.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей», — уточнили в пресс-службе.
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