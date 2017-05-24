В Башмаково мужчина осужден за избиение ребенка и угрозы убийством сожительнице Криминал

Башмаково, 24 мая 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено 32-летнему жителю Башмаковского района Пензенской области за умышленное причинение вреда здоровью малолетнего ребенка и угрозу убийством своей сожительнице.

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«В августе 2015 года он ударил 6-летнего ребенка сожительницы ногой в плечо за взятый им без разрешения молоток. Ребенок после этого длительное время находился на лечении», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что в январе 2017 года в состоянии алкогольного опьянения мужчина стал душить свою сожительницу, высказывая в ее адрес угрозу убийством за плохо приготовленную, по его мнению, лапшу.

«Свою вину в совершении преступлений подсудимый признал полностью. Приговор в законную силу не вступил», — уточнила собеседница агентства.