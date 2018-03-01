Жительница Засечного оштрафована за фиктивную прописку двух гражданок Украины Криминал

Пенза, 1 марта 2018. PenzaNews. Штраф в размере 8 тыс. рублей назначен 66-летней жительнице села Засечного Пензенской области за фиктивную регистрацию двух гражданок Украины.

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«По делу установлено, что женщина в принадлежащей на праве собственности квартире в селе Засечном осенью 2017 года зарегистрировала по двух гражданок Украины, заведомо зная, что проживать в ней фактически они не будут», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что в судебном заседании пенсионерка полностью признала свою вину в совершении преступления и раскаялась в содеянном.

«Приговор вступил в законную силу», — уточнила собеседница агентства.