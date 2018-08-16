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В Пензе в суд передано дело о попытке украсть 300 кг металлолома

14:35 | 16.08.2018 | Криминал

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Пенза, 16 августа 2018. PenzaNews. Двое мужчин предстанут перед судом по обвинению в покушении на кражу более 300 кг металлолома из грузового полувагона, стоявшего на железнодорожных путях на станции Пенза-II.

В Пензе в суд передано дело о попытке украсть 300 кг металлолома

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Преступление было совершено в конце июня.

«Уставлено, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленники влезли в полувагон, увидели груз, который решили похитить. Убедившись, что их никто не видит, они стали сбрасывать лом черного металла на землю. Однако свой преступный умысел молодые люди не смогли довести до конца, так как были задержаны сотрудниками транспортной полиции», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе пензенского линейного отдела МВД России на транспорте.

В ведомстве пояснили, что мужчинам грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

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