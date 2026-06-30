Алексей Костин рассказал, что построят на месте бывшего кинотеатра «Россия» в Заречном Общество

Заречный, 30 июня 2026. PenzaNews. Современный многофункциональный центр, где жители Заречного Пензенской области смогут провести семейный досуг, воспользоваться различными услугами и отдохнуть в кафе, будет построен на месте бывшего кинотеатра «Россия» в Заречном Пензенской области. Об этом сообщил глава города Алексей Костин.

Фото: канал Алексея Костина в мессенджере «Макс»

«Если вы проходили мимо бывшего кинотеатра «Россия» на днях, то уже заметили — там вовсю кипит работа. Техника гудит, подвалы и бетонные блоки уже демонтировали, сейчас идут активные земляные работы. Как обещает собственник, здесь будет современный многофункциональный центр. В одном месте планируется совместить несколько востребованных у жителей форматов: кафе, услуги, направления семейного досуга, выставочную деятельность и многое другое. Здесь можно будет отдохнуть с семьей и в целом интересно и приятно провести время. Для горожан это новые сервисы и комфорт. Для бизнеса — дополнительные помещения и рабочие места. Для города — обновленная территория в центре, стильная архитектура и деловая активность», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» во вторник, 30 июня.

Читайте также

Алексей Костин встретился с собственником здания бывшего кинотеатра «Россия»

Алексей Костин попросил жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным со стройкой.

«Чтобы дать доступ крупной технике, строителям пришлось временно заузить пешеходный проход вдоль этой территории», — пояснил он.

По словам главы Заречного, он рад, что этот уголок города станет центром живого общения.

«В октябре подрядчик планирует завершить бетонные работы, монтаж металлоконструкций и часть кровельных работ. Затем все внимание будет направлено на благоустройство территории, озеленение и создание общей приятной атмосферы. По планам собственника, уже в следующем году это историческое место в самом центре Заречного обретет новую жизнь», — уточнил Алексей Костин.