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В Пензе мужчина попал в больницу после ссоры с сожительницей

08:06 | 21.09.2018 | Криминал

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Пенза, 21 сентября 2018. PenzaNews. 37-летний мужчина госпитализирован с ножевым ранением из квартиры в одном из домов на улице Тамбовской в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

В Пензе мужчина попал в больницу после ссоры с сожительницей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве отметили, что полицейские приступили к выяснению обстоятельств случившегося, как только получили информацию о госпитализации пациента с травмами криминального характера.

«При проверке сотрудниками уголовного розыска установлено, что в ходе конфликта потерпевшего ударила ножом 22-летняя сожительница. Она призналась в содеянном», — пояснили в управлении.

В пресс-службе отметили, что по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

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