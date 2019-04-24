В Белинском районе студент признан виновным в краже денег с карты преподавателя Криминал

Белинский, 24 апреля 2019. PenzaNews. 18-летний учащийся среднего профессионального учебного заведения, расположенного в Белинском районе Пензенской области, признан судом виновным в краже почти 25 тыс. рублей со счета банковской карты преподавателя и приговорен к наказанию в виде лишения свободы на 1 год 7 месяцев условно с испытательным сроком 1 год.

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«По делу установлено, что утром 12 февраля 2019 года молодой человек пришел на занятия и в пустой аудитории увидел на столе открытую женскую сумку. Заглянув в нее, учащийся не нашел денежных средств, однако обнаружил в одном из карманов банковскую карту на имя преподавателя техникума и лист бумаги с цифровым кодом. Студент забрал находку и в тот же день снял со счета 24 тыс. 800 рублей, после чего банковскую карту выбросил», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, преподаватель обнаружила пропажу лишь спустя несколько дней.

«Злоумышленник был установлен по записям с камер видеонаблюдения. Молодой человек вину в совершении преступления признал, материальный ущерб частично возместил. В целях полной компенсации суд постановил передать на реализацию арестованный в ходе следствия мобильный телефон студента. Приговор в законную силу не вступил», — добавила собеседница агентства.