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Житель Пензы госпитализирован с ножевым ранением

09:27 | 30.04.2019 | Криминал

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Пенза, 30 апреля 2019. PenzaNews. 32-летний мужчина госпитализирован с проникающим ранением грудной клетки из квартиры дома на улице Ульяновской в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

Житель Пензы госпитализирован с ножевым ранением. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве пояснили, что сигнал о происшествии поступил в отдел полиции №3 и сотрудники сразу начали выяснять обстоятельства случившегося.

«При проверке установлено, что в ходе совместного распития спиртного и внезапно возникшей ссоры пострадавшего ударила ножом в область груди 27-летняя супруга. Ее задержали сотрудники патрульно-постовой службы и следственно-оперативной группы, после чего доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сказали в управлении.

В пресс-службе отметили, что по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью проводится проверка.

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