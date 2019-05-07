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Мужчина обвиняется в покушении на убийство бывшей супруги в пензенском поселке

08:12 | 07.05.2019 | Криминал

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Пенза, 7 мая 2019. PenzaNews. Мужчина обвиняется в покушении на убийство бывшей супруги в поселке Спиртзавод Башмаковского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Мужчина обвиняется в покушении на убийство бывшей супруги в пензенском поселке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 30 апреля мужчина приехал в поселок Спиртзавод, чтобы навестить свою несовершеннолетнюю дочь. 1 мая он употребил алкоголь. Через некоторое время между ним и бывшей супругой произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина схватил отвертку и нанес ею несколько ударов по голове и телу женщины. Когда орудие сломалось, он взял в руку нож и несколько раз вонзил его в спину бывшей супруги», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, находившаяся в квартире мать женщины пыталась пресечь действия мужчины и звала на помощь.

«После получения множественных ударов его бывшей супруге удалось выбежать из квартиры. Женщина госпитализирована в каменскую межрайонную больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь», — добавила Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что по факту покушения на убийство жительницы Спиртзавода возбуждено уголовное дело.

«Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначены судебно-медицинская, биологическая и судебно-психиатрическая экспертизы», — пояснила помощник руководителя следственного управления СКР.

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