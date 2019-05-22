Жительница Никольского района лишена свободы за неуплату алиментов Криминал

Никольск, 22 мая 2019. PenzaNews. Жительница Никольского района Пензенской области повторно привлечена к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов на содержание своей несовершеннолетней дочери в сумме более 700 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная.

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По ее словам, в 2018 году женщине уже было назначено наказание в виде семи месяцев исправительных работ, которое затем было заменено на 2 месяца и 10 дней лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

«После освобождения должница продолжила уклоняться от уплаты алиментов. В марте дознавателем было повторно возбуждено уголовное дело. Оно рассмотрено в Никольском районном суде. Женщина приговорена к четырем месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Она была взята под стражу в здании суда», — пояснила собеседница агентства.