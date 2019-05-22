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Жительница Никольского района лишена свободы за неуплату алиментов

10:25 | 22.05.2019 | Криминал

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Никольск, 22 мая 2019. PenzaNews. Жительница Никольского района Пензенской области повторно привлечена к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов на содержание своей несовершеннолетней дочери в сумме более 700 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная.

Жительница Никольского района лишена свободы за неуплату алиментов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, в 2018 году женщине уже было назначено наказание в виде семи месяцев исправительных работ, которое затем было заменено на 2 месяца и 10 дней лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

«После освобождения должница продолжила уклоняться от уплаты алиментов. В марте дознавателем было повторно возбуждено уголовное дело. Оно рассмотрено в Никольском районном суде. Женщина приговорена к четырем месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Она была взята под стражу в здании суда», — пояснила собеседница агентства.

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