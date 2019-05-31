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Житель Тамалы подозревается в клевете на бывшую супругу

10:18 | 31.05.2019 | Криминал

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Тамала, 31 мая 2019. PenzaNews. 38-летний житель Тамалы Пензенской области, ранее признанный виновным в размещении в интернете интимных фотографий бывшей супруги и поджоге общего дома, подозревается в клевете на нее.

Житель Тамалы подозревается в клевете на бывшую супругу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В апреле 2019 года мужчина скопировал фотографии с ее личной страницы в социальной сети и разместил их на своей, сопроводив надписями, порочащими честь и достоинство женщины, в том числе о том, что она страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она напомнила, что в декабре 2018 года за совершение двух преступлений мужчине было назначено наказание в виде лишения свободы на 1,5 года условно с испытательным сроком 1 год.

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