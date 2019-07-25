В Пензе суд ужесточил наказание водителю, повторно попавшемуся на пьяной езде Криминал

Пенза, 25 июля 2019. PenzaNews. Пензенский областной суд изменил приговор в отношении 31-летнего жителя Бессоновского района, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

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«В ходе рассмотрения дела установлено, что, отбывая наказание за совершение аналогичного преступления, рано утром 10 февраля 2019 года в Пензе молодой человек управлял автомобилем в состоянии опьянения», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В надзорном ведомстве пояснили, что суд первой инстанции по совокупности приговоров назначил водителю наказание в виде 6 месяцев 10 дней лишения свободы условно с лишением права в течение трех лет заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

«Государственный обвинитель принес апелляционное представление, в котором просил приговор изменить и направить виновного отбывать назначенное наказание в места лишения свободы», — добавили в пресс-службе.

В прокуратуре отметили, что судебная коллегия по уголовным делам облсуда с доводами апелляционного представления согласилась, в итоге мужчина будет отбывать наказание в колонии-поселении.