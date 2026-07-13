Фестиваль «Торуевское городище» в Пензенской области впервые прошел под эгидой РВИО Общество

Пенза, 13 июля 2026. PenzaNews. Военно-исторический фестиваль «Торуевское городище», который состоялся в Пензенской области в третий раз, впервые прошел под эгидой Российского военно-исторического общества.

Фото: Pnzreg.ru

«Фестиваль «Торуевское городище» [...] вышел на новый уровень. Теперь он проходит под эгидой Российского военно-исторического общества. Представители клубов исторической реконструкции из Пензы, Москвы, Саранска, Самары, Тольятти и других городов собрались на нашей «фестивальной поляне» в Кузнецком районе, которая совсем недавно принимала всероссийский сельский Сабантуй. Будем и дальше развивать эту площадку, в планах много интересных мероприятий, в первую очередь ориентированных на молодежь», — написал губернатор Пензенской области, председатель реготделения РВИО Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере «Макс» в минувшее воскресенье, 12 июля.

Он отметил, что на фестивале «Торуевское городище» были представлены разные эпохи, начиная со Средневековья и заканчивая периодом Великой Отечественной войны.

«Конечно же, мы вспоминаем наших защитников – участников СВО, которые сегодня пишут новые героические страницы в истории нашей страны. Сейчас Россия переживает переломные времена, но Победа обязательно будет за нами. Чтобы лучше понимать современность, представители юного поколения должны знать о событиях прошлого. Пожелал всем участникам и гостям «Торуевского городища» хорошего настроения и ярких впечатлений», — добавил Олег Мельниченко.