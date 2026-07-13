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Олег Мельниченко оценил темпы уборки кормов в Кузнецком районе

10:01 | 13.07.2026 | АПК

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Пенза, 13 июля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе визита в Кузнецкий район оценил темпы уборки кормов на землях, находящихся под управлением компании «Русмолко».

Олег Мельниченко оценил темпы уборки кормов в Кузнецком районе

Фото: Pnzreg.ru

В Кузнецком районе в обработке находится более 8 тыс. га пашни. Ежегодно с этих площадей заготавливается свыше 80 тыс. тонн грубых и сочных кормов.

Как сообщил первый заместитель генерального директора ООО «УК «Русмолко» Станислав Фролов, лимиты дизельного топлива определены, поставки идут целевым образом бесперебойно.

«Мощности компании обеспечены», — проинформировал он губернатора.

В свою очередь Олег Мельниченко акцентировал внимание на том, что Минсельхозу Пензенской области поставлена задача контролировать обеспеченность сельхозпредприятий горючим и при необходимости в ручном режиме оперативно решать возникающие вопросы.

Глава региона подчеркнул, что власти поддерживают инициативу компании по наращиванию поголовья и увеличению объемов производства молока.

«До 2030 года компания «Русмолко» намеревается построить комплексы по выращиванию молодняка в Пачелмском и Сердобском районах, а также два новых молочно-товарных комплекса. Правительство Пензенской области окажет инвестору все необходимое содействие», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.


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