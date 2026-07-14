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Вступил в силу приговор жителю Пензенской области, осужденному за госизмену

10:02 | 14.07.2026 | Криминал

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Пенза, 14 июля 2026. PenzaNews. Приговор Пензенского областного суда, в соответствии с которым жителю региона 1987 года рождения за государственную измену назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год со штрафом в размере 300 тыс. рублей, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

Вступил в силу приговор жителю Пензенской области, осужденному за госизмену. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что осужденный посредством мессенджера Telegram установил контакт с представителем спецслужбы Украины и инициативно передал информацию в отношении регионального предприятия, которая может быть использована в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом регионального УФСБ.


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