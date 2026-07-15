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По факту гибели мужчины в водоеме в Бессоновском районе организована проверка

09:16 | 15.07.2026 | Криминал

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Пенза, 15 июля 2026. PenzaNews. Проверка организована по факту гибели 45-летнего мужчины в водоеме в селе Чертково Бессоновского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

По факту гибели мужчины в водоеме в Бессоновском районе организована проверка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что вечером 13 июля 2026 года в селе Чертково Бессоновского района во время купания в пруду прыгнул с мостка и утонул житель города Пензы. Тело мужчины извлечено из воды в тот же день водолазами пензенского пожарно-спасательного центра», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что следователем был проведен осмотр места происшествия, каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — поясняется в тексте.

В сообщении отмечается, что в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.


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