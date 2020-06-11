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Обнародованы результаты проверки прокуратуры по факту убийства 14-летней девочки в Пензе

10:59 | 11.06.2020 | Криминал

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Пенза, 11 июня 2020. PenzaNews. Прокуратура в ходе проверки, проведенной после убийства 14-летней девочки в районе улицы Тепличной в Пензе, выявила нарушения в действиях органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Обнародованы результаты проверки прокуратуры по факту убийства 14-летней девочки в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что длительное время должностными лицами органов системы профилактики не проводилось обследование материально-бытовых условий многодетной семьи, не исследовался вопрос взаимоотношений родителей с детьми», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что снижению объемов профилактической работы с многодетной семьей способствовали отсутствие должного взаимодействия между органами соцзащиты, опеки, образовательными и иными учреждениями, а также преждевременность ее снятия с учета в базе данных ДЕСОП.

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Кроме того, по словам Светланы Артамоновой, представители надзорного ведомства обратили внимание на то, что на участке местности за магазинами у конечной остановки общественного транспорта, заросшем деревьями и кустарниками, собираются лица, ведущие аморальный образ жизни и злоупотребляющие алкоголем.

«Однако орган полиции должным образом не реализовывал свои полномочия для принятия мер по профилактике правонарушений и преступлений в этом районе», — отметила она.

Старший помощник прокурора пояснила, что в связи с этим внесены представления главе администрации Пензы, председателю районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также начальнику городского управления МВД России.

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