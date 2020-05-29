Матушкин лично проинформировал родителей убитой в Пензе девочки о ходе расследования Общество

Пенза, 29 мая 2020. PenzaNews. Руководитель следственного управления СКР по Пензенской области Дмитрий Матушкин лично проинформировал родителей 14-летней девочки, тело которой было обнаружено в лесополосе в микрорайоне Тепличный города Пензы 23 мая, о ходе расследования убийства их дочери.

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Он сообщил, что сотрудники правоохранительных органов установили причастность к произошедшему жителя Пензенского района 1978 года рождения, ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство», п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ «Изнасилование» и п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», мужчина заключен под стражу.

Дмитрий Матушкин также перечислил принимаемые в ходе следствия меры, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и на оказание помощи семье, в которой воспитываются еще двое детей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.