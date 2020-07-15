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Обвиняемый в убийстве мужчины в Мокшане заключен под стражу

10:42 | 15.07.2020 | Криминал

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Пенза, 15 июля 2020. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении мужчины 1965 года рождения, обвиняемого в убийстве знакомого, тело которого было обнаружено в одном из жилых домов на территории рабочего поселка Мокшан Пензенской области 30 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Обвиняемый в убийстве мужчины в Мокшане заключен под стражу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в Мокшане вечером 29 июня супруга обвиняемого пошла в гости к подруге, где задержалась на несколько часов. Около часа ночи мужчина решил встретить ее, поскольку на телефонные звонки она не отвечала. По дороге он зашел к местному жителю, предполагая, что супруга может находиться у него дома. Женщины там не оказалось. В ходе разговора между мужчинами завязался конфликт, который перерос в драку. В процессе выяснения отношений злоумышленник нанес ножом один удар в грудную клетку потерпевшего, второй — в спину, после чего скрылся с места происшествия», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что утром тело убитого обнаружил мужчина, у которого тот арендовал жилье.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного убийства и закрепление доказательственной базы», — пояснили в СУ СКР.

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