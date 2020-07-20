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Задержаны двое мужчин, отобравших велосипед у прохожего в Пензе

09:28 | 20.07.2020 | Криминал

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Пенза, 20 июля 2020. PenzaNews. Сотрудники полиции разыскали двоих мужчин, отобравших велосипед у прохожего на улице Циолковского в Пензе.

Задержаны двое мужчин, отобравших велосипед у прохожего в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленники подошли к 33-летнему мужчине, когда тот возвращался домой с прогулки, и попросили денег в долг, а после отказа незнакомцы применили силу и забрали его велосипед.

«Сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы установили причастность к совершению преступления и задержали 26-летнего жителя областного центра и 36-летнего жителя поселка Лунино, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. Они признались в содеянном и пояснили, что велосипед собирались сдать в ломбард, а вырученные деньги использовать в том числе на приобретение спиртного», — сказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что двухколесное транспортное средство возвращено владельцу.

«По факту грабежа возбуждено уголовное дело», — пояснили в УМВД.

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