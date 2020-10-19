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В Пензе подросток подозревается в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере

09:18 | 19.10.2020 | Криминал

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Пенза, 19 октября 2020. PenzaNews. 17-летний юноша подозревается в Пензе в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе подросток подозревается в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в мае 2020 года подросток, желая заработать путем незаконного сбыта наркотиков, в ходе переписки в интернете начал получать сведения о местонахождении запрещенных веществ. В начале октября несовершеннолетний в очередной раз получил координаты оптовой «закладки». Утром 5 октября молодой человек нашел ее, на месте расфасовал наркотическое средство на более мелкие партии, после чего проследовал на территорию Железнодорожного района Пензы, где стал оборудовать тайники с наркотиком с целью его дальнейшего сбыта», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что довести свой преступный умысел до конца подозреваемый не смог, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

«В ходе личного досмотра у несовершеннолетнего обнаружены и изъяты 20 свертков с расфасованным наркотическим средством общей массой 5,49 грамма», — уточнила Татьяна Махницкая.

По ее словам, уголовное дело в отношении подростка возбуждено при взаимодействии следователей региональных управлений СКР, МВД и ФСБ.

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