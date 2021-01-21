Вынесен приговор пензенцам, до смерти избившим знакомого в микрорайоне Арбеково Криминал

Пенза, 21 января 2021. PenzaNews. Двое жителей Пензы 1984 и 1980 годов рождения, которые до смерти избили знакомого в квартире одного из домов на проспекте Строителей летом 2020 года, признаны судом виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

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«Следствием и судом установлено, что вечером 23 июня 2020 года потерпевший 1978 года рождения пришел в гости к знакомым, проживающим в квартире дома по проспекту Строителей в городе Пензе. Он присоединился к компании из троих приятелей и одной женщины, распивавших спиртное. Через некоторое время между мужчиной 1984 года рождения и гостем произошел конфликт. Из-за чего именно, злоумышленники в ходе следствия не вспомнили, сославшись на состояние опьянения. С их слов, потерпевший первым толкнул 35-летнего мужчину в грудь, тот ответил ему несколькими ударами руками по голове. К драке присоединился 40-летний сожитель матери последнего», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что вдвоем злоумышленники нанесли не менее трех ударов по голове потерпевшего, причинив ему закрытую черепно-мозговую травму.

«Пострадавший пошел к себе домой, поскольку проживал в соседнем доме. 24 июня мужчина скончался в больнице от полученной травмы головы», — пояснили в СУ СКР.

В управлении уточнили, что осужденному 1984 года рождения назначено наказание в виде 7 лет и 10 месяцев лишения свободы, второму мужчине — в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

«Приговор не вступил в законную силу», — отметили в пресс-службе.