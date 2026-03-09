В Сердобском районе управляющий сельхозпредприятием похитил около 5 тонн семян подсолнечника Криминал

Пенза, 9 марта 2026. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет грозит управляющему сельхозпредприятием в Сердобском районе Пензенской области, который похитил около 5 тонн семян подсолнечника.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию с заявлением о краже обратился главный специалист сельскохозяйственной организации.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена личность подозреваемого. Им оказался 41-летний управляющий. [...] Он рассказал, что сосед попросил его поделиться зерном для кормления животных. Мужчина согласился и в день, когда на ток привезли семена подсолнечника, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны других сотрудников, вывез с территории на служебном автомобиле около 5 тыс. кг семян. В дальнейшем злоумышленник отвез груз своему соседу. Ущерб, причиненный организации, составил 162 тыс. рублей. [...] Похищенное изъято», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».