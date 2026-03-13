Мошенники выманили у жительницы Пензы 950 тыс. рублей Криминал

Пенза, 13 марта 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1955 года рождения лишилась 950 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил «сотрудник администрации», который сообщил, что ей положены социальные выплаты и земельный участок, и попросил продиктовать паспортные данные и код из SMS-сообщения.

«После этого женщине поступил еще один звонок от незнакомца, представившегося сотрудником Росфинмониторинга. Мужчина сообщил заявительнице, что мошенники пытаются с ее банковского счета перечислить денежные средства в поддержку запрещенных организаций. Звонивший убедил гражданку перечислить свои сбережения на «безопасный счет» якобы для их сохранности. Следуя указаниям злоумышленника, женщина перечислила на мошеннические счета 950 тыс. рублей. После того, как неизвестные перестали выходить на связь, потерпевшая поняла, что попалась на уловку мошенников, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».