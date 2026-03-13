15:43:17 Пятница, 13 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!
СРОЧНО Министр образования Пензенской области Алексей Фомин отправлен в отставку

Мошенники выманили у жительницы Пензы 950 тыс. рублей

09:07 | 13.03.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 13 марта 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1955 года рождения лишилась 950 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

Мошенники выманили у жительницы Пензы 950 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил «сотрудник администрации», который сообщил, что ей положены социальные выплаты и земельный участок, и попросил продиктовать паспортные данные и код из SMS-сообщения.

«После этого женщине поступил еще один звонок от незнакомца, представившегося сотрудником Росфинмониторинга. Мужчина сообщил заявительнице, что мошенники пытаются с ее банковского счета перечислить денежные средства в поддержку запрещенных организаций. Звонивший убедил гражданку перечислить свои сбережения на «безопасный счет» якобы для их сохранности. Следуя указаниям злоумышленника, женщина перечислила на мошеннические счета 950 тыс. рублей. После того, как неизвестные перестали выходить на связь, потерпевшая поняла, что попалась на уловку мошенников, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Читайте также
В Пензе работник СТО похитил инструменты и сдал их в комиссионный магазин Пензу украсят более 260 тыс. однолетних цветов
Анастасия Асташкина покинула пост замглавы администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам В Беково пожилая женщина госпитализирована после наезда автомобиля
В Пензе мужчина угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело Житель Тамалинского района осужден за заведомо ложный донос
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама