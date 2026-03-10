В Пензенской области в ходе учений 11-12 марта отработают межведомственное взаимодействие при возникновении ЧС Общество

Пенза, 10 марта 2026. PenzaNews. Межведомственное взаимодействие при возникновении чрезвычайных ситуаций будет отработано в ходе плановых командно-штабных учений, которые пройдут в Пензенской области 11 и 12 марта. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

«Участие в них примут органы управления и силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — уточняется в тексте.

В нем поясняется, что в ходе учений будут отработаны меры по обеспечению безаварийного прохождения паводка, а также защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от ландшафтных пожаров.

«Кроме того, будут отработаны действия по оказанию помощи гражданам в связи с нарушением условий их жизнедеятельности и утратой ими имущества первой необходимости», — добавляется в сообщении.