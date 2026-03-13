В Пензе мужчина угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 13 марта 2026. PenzaNews. Житель Пензы 1981 года рождения в ходе конфликта на почве ревности угрожал супруге убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

«В отдел полиции №4 УМВД России по городу Пензе поступило сообщение от 40-летней местной жительницы. [...] Со слов заявительницы, супруг систематически устраивал ей сцены ревности. В день совершения преступления мужчина в очередной раз заподозрил женщину в неверности, в результате чего между парой возник конфликт. В пылу гнева злоумышленник схватил супругу и начал душить, высказывая в ее адрес слова угрозы убийством. Вскоре потерпевшей удалось высвободиться из рук подозреваемого и обратиться за помощью в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.